السعودية تدين طرح إسرائيل عطاءات لبناء مستوطنات جديدة

دانت السعودية قرار إسرائيل طرح عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

سفير أستراليا لدى إسرائيل: الاستيطان يقوض فرص السلام ويشعل التوترات في فترة حساسة

وعبرت وزارة الخارجية عن استنكار المملكة وتنديدها بقرار طرح عطاءات بناء المستوطنات “الذي يعد استمراراً للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال”.

وحثت المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته لإنهاء “الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته الاستفزازية”.

وقالت إن هذه الممارسات من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية التي ترتكز على مبادرة السلام العربية، وتقويض جهود السلام الدولية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، طرحت الأسبوع الحالي “عطاءات لبناء 1029 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وذلك خلافا لالتزامها في الاجتماع الأخير بمدينة شرم الشيخ المصرية”، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).