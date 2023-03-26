القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك بـ 63 مقذوفا خلال 24 ساعة

أعلنت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 14 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 63 مقذوفا مختلفة العيارات.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في “تلغرام”، “خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 14 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية، على محور دونيتسك”.

وأضافت، “أطلق العدو ثمانية قذائف مدفعية من عيار 155 ملم و152 ملم. على محور غورلفكا، 5 قذائف من مدفعية عيار 152 ملم. على محور ياسينوفاتايا، قصف مدفعي واحد من عيار 155 ملم. وأُطلق 61 مقذوفا بعيارات مختلفة”.

ونوه البيان، أن قصف القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غورلوفكا وياسينوفاتايا ودونيتسك وماكيفكا والكسندروفكا.

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وأضاف المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أن معلومات وردت خلال اليوم الماضي أيضًا عن إصابة 4 مدنيين في منطقة كيروفسكي في دونيتسك والكسندروفكا وياسينوفاتايا .