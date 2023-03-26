هندوراس تقطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان وتعترف بـ"صين واحدة"

أعلنت هندوراس قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان، اليوم الأحد، واعترافها بـ”صين واحدة” تمثلها حكومة بكين.

موسكو – سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان على تويتر، “أبلغ وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي نيابة عن رئيس الجمهورية تايوان بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

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وبحسب البيان، تعترف هندوراس بوجود صين واحدة فقط في العالم، وأن “جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة”.

ويأتي قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.