تايوان تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع هندوراس وتغلق سفارتها

أعلنت تايوان (الصين)، اليوم الأحد، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع هندوراس وإغلاق سفارتها .

موسكو – سبوتنيك. وقال وزير خارجية تايوان، جو شيه جوزيف وو في مؤتمر صحفي بث على قناة “يوتيوب” التابعة للوزارة، “اتخذت (وزارة خارجية تايوان) قرارا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع جمهورية هندوراس، ووقف التعاون الثنائي تمامًا وإغلاق السفارة”.

في وقت سابق اليوم، أعلنت هندوراس قطع علاقاتها الدبلوماسية بتايوان، واعترافها بـ”صين واحدة” وأن “جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة”.

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ويأتي قرار هندوراس بعد أيام من زيارة وزير خارجيتها إلى الصين بعد أن قالت رئيسة هندوراس زيومارا كاسترو إن حكومتها ستبدأ علاقات مع بكين.