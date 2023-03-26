خبير: نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس رد على استفزازات "الناتو" المتكررة

اعتبر الخبير السياسي الروسي، كيريل كوكيش، أن نشر روسيا لأسلحتها النووية التكتيكية على أراضي بيلاروس يأتي كرد على جميع استفزازات “الناتو” المتكررة ويوازن الوضع.

دونيتسك – سبوتنيك. وقال كوكيش في حديث لوكالة “سبوتنيك”، “نشر روسيا لأسلحتها النووية التكتيكية في بيلاروس مرتبط بشكل مباشر بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومن المفهوم أنه لولا التصعيد من الغرب، ولولا تمركز قوات “الناتو” المسلحة على حدود بيلاروس، وبالذات في بولندا، وأخيرا، وهو الشيء الأكثر أهمية، لو لم يكن هناك استفزاز بريطاني بتزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، فعندها لن تكون هناك حاجة لنشر أسلحة نووية ,وسية في بيلاروس”.

وأضاف، “كان من الواضح أن كل التحركات العدوانية لدول كتلة “الناتو” تولد الحاجة ليس لعلاقات عامة أو رد تصريحي بحت، ولكن لرد فعل حقيقي وفعال للغاية من موسكو”.

وأضاف أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروس في وقت واحد يرد على جميع استفزازات “الناتو” ويوازن الوضع.

وتابع الخبير، “النشر سيردع كييف. وقد كان هناك استفزازات كافية من كل من أوكرانيا وبولندا. هذا الرد الأنيق على جميع استفزازات الناتو السابقة يجب أن يجبر أولئك الذين في الغرب على إعادة التفكير بأن ألعاب التصعيد هذه، وقناعة النخب الغربية بأن روسيا لن ترد، تستند على مدخلات خاطئة، حيث فسروا النبل الروسي على أنه ضعف”.

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وأشار إلى أن نشر الأسلحة النووية التكتيكية سيكون له أيضا تأثير على موقف سكان فنلندا فيما يتعلق بدخول هلسنكي المحتمل إلى “الناتو”.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.