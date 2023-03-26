المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية… فيديو

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأعمال قتالية لأطقم مدافع “غياتسينت-بي” عيار 152 بالمنطقة العسكرية الغربية، والتي دمرت مستودع ذخيرة أوكرانية.
تقوم وحدات المدفعية في المنطقة العسكرية الغربية بمهام إطلاق النار لتدمير بطاريات المدفعية للجيش الأوكراني، وتدمير الهياكل الدفاعية، وقمع مواقع القيادة، وتدمير الأسلحة النارية والمعدات العسكرية للعدو.
وبحسب وزارة الدفاع فقد تم تدمير عشرات المعاقل والنقاط المحصنة والمموهة وكذلك وسائل نقل المعدات والذخائر والمواد الغذائية ومراكز الاتصالات ومراكز القيادة.
وأشار قائد المدفع الملقب بـ”ماليك” إلى أنه في أغلب الأحيان يتم إطلاق النار على مخابئ العدو المحصنة ومعداته وحظائره على مسافة 15 إلى 28 كيلومترًا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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