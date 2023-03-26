المدفعية الروسية تدمر مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية… فيديو

تقوم وحدات المدفعية في المنطقة العسكرية الغربية بمهام إطلاق النار لتدمير بطاريات المدفعية للجيش الأوكراني، وتدمير الهياكل الدفاعية، وقمع مواقع القيادة، وتدمير الأسلحة النارية والمعدات العسكرية للعدو.

وأشار قائد المدفع الملقب بـ”ماليك” إلى أنه في أغلب الأحيان يتم إطلاق النار على مخابئ العدو المحصنة ومعداته وحظائره على مسافة 15 إلى 28 كيلومترًا.