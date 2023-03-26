"واشنطن بوست": التحالف بين روسيا والصين قادر على تغيير النظام العالمي

وذكرت الصحيفة في مقال، السبت، أن “هذا التحالف المتنامي بين أكبر خصمين استراتيجيين وعسكريين لأمريكا لديه القدرة على تغيير النظام العالمي بشكل عميق كما فعلت واشنطن قبل نصف قرن”.

وأضافت “يجب على أمريكا وحلفائها أن يكون جاهزين للرد”.

وتعتبر الصحيفة أن روسيا والصين يجمعهما قاسم مشترك “هاجس التطويق” من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، حيث ترى موسكو أن توسع “الناتو” باتجاه الشرق يمثل تهديدا لأمنها القومي، بينما تخشى بكين من تكوين حلف مماثل في آسيا.

ووفقًا للصحيفة، فإن الصين تفعل الآن بالولايات المتحدة ما فعلته واشنطن بالاتحاد السوفيتي في حقبة السبعينيات.