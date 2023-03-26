تحليل: الصين وروسيا تحطمان الأرقام القياسية الخاصة بالفائض التجاري لعام 2022

أكدت بيانات أظهرتها الإحصاءات الوطنية أن الصين وروسيا حطما الأرقام القياسية الخاصة بالفائض التجاري لعام 2022.

موسكو- سبوتنيك. ووفقًا لحسابات تستند إلى بيانات من الإحصاءات الوطنية، قامت “سبوتنيك” بتحليلها، فقد أصبحت الصين وروسيا رائدين عالميين في الفائض التجاري في عام 2022، محطمتين الأرقام القياسية الخاصة بهما لهذا المؤشر.

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بأكثر من 25%

التحليل الذي أجرته “سبوتنيك” والذي تم على أساس بيانات من وكالات الإحصاء الوطنية، شمل أكبر 60 اقتصادًا في العالم.

وفيما أظهرت البيانات أن الفائض التجاري للصين نما بنسبة 30% العام الماضي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 877.6 مليار دولار، فقد وزادت روسيا فائضها 1.7 مرة على مدار العام إلى رقم قياسي بلغ 333.4 مليار دولار، لتحتل المرتبة الثانية بين الاقتصادات الكبرى.

واحتلت المملكة العربية السعودية، المرتبة الثالثة، حيث سجلت أعلى فائض تجاري منذ عام 2012 عند 221.3 مليار دولار.

وبينما كانت كندا هي الرائدة المطلقة في نمو الفائض التجاري في عام 2022 ، حيث قفز المؤشر 4.8 مرات – من 3.65 مليار دولار إلى 17.45 مليار دولار، فقد كانت نيجيريا هي الدولة الوحيدة التي تمكنت من الانتقال من عجز تجاري إلى فائض العام الماضي.

ونتيجة لذلك، سجل 26 اقتصادا رئيسيا فائضا تجاريا قدره 2.45 تريليون دولار في عام 2022 ، مقارنة بـ 32 دولة مع 2.1 تريليون دولار في العام السابق.