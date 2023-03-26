الأمن العراقي ينفي وجود حادث إرهابي على الحدود مع السعودية

نفت أجهزة الأمن العراقية وقوع حادث إرهابي في مدينة الخيب المحاذية لمدينة عرعر الحدودية السعودية.

ووفق تصريحات للسومرية نيوز، أكدت قيادة عمليات كربلاء، اليوم الأحد، عدم وجود أي حادث إرهابي على حدود محافظة الأنبار.

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وقال مدير إعلام قيادة عمليات كربلاء، فاهم الكريطي: “بعد ان تداولت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود تعرض إرهابي ضمن قاطع النخيب، فإننا ننفي حصول أي تعرض ضمن قاطع النخيب – عرعر”.

وشدد المسؤول الأمني العراقي على أن منطقة قاطع النخيب – عرعر، “مؤمنه بالكامل، وليس هناك أي تعرض إرهابي”.