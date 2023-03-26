قوات إسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتخرج المعتكفين منه ومستوطنون يؤدون طقوسا تلمودية في باحاته

اقتحمت قوات الشرطة الإسرائيلية، مساء أمس الخميس، المسجد الأقصى المبارك وقمعت المصلين المعتكفين داخل المصلى القبلي وأخرجتهم بالقوة.

ونقلت وكالة سما، صباح اليوم الجمعة، عن مصادر محلية أن قوات الشرطة الإسرائيلية منعت عودة أي شخص إلى داخل المسجد الأقصى عقب مغادرته، لافتة إلى تواجد العشرات من الضباط الإسرائيليين داخل المسجد.

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وأفادت بأن الشرطة الإسرائيلية أمهلت المعتكفين داخل المسجد الأقصى مدة 10 دقائق فقط للخروج من المسجد أو إخراجهم بالقوة، وذلك بالتوازي مع اعتقال الكثيرين من المعتكفين داخل المصلى، حيث أجبرت القوات الإسرائيلية جميع المعتكفين على الخروج من باب “السلسلة”، وحاولت الاستيلاء على هواتفهم الخلوية.

ومن جانبه، قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري:

إن الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بحملته المسعورة على المسجد الأقصى المبارك ويحارب عبادة الله فيه ويفرغه من المصلين المعتكفين.

وبالتوازي مع خطوة إجبار المعتكفين على الخروج من المسجد الأقصى، اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة وحماية كبيرة من عناصر الشرطة الإسرائيلية.

وأوضحت مصادر محلية أن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر، وقامت بجولات استفزازية في مرافقه، وذلك كله تحت حماية القوات الإسرائيلية.