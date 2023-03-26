المصممون الروس يحصلون على نموذج أولي لأحدث الطائرات المسيرة الأوكرانية

أعلن فلاديمير روغوف، رئيس حركة “نحن مع روسيا”، وهو عضو في المجلس الرئيسي للإدارة في مقاطعة زابوروجيه أنه تم تسليم النموذج الأولي لطائرة أوكرانية مسيرة محدثة، تم تطويرها على أساس “ليليكا-100″، إلى المصممين الروس لدراستها.
وقال لوكالة “سبوتنيك”: “تم استلام النموذج الأولي لنسخة محدثة من الطائرة الأوكرانية الجديدة المسيرة، التي تم تطويرها على أساس “ليليكا-100″، والتي لم يتم إنتاجها بشكل ضخم بعد، بشكل آمن وسليم عبر قنواتنا، ثم تم تسليمها إلى المصممين”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر الطائرة المسيرة الأوكرانية “فورسيا” في دونيتسك
05:47 GMT
ووفقا له، بدأ الخبراء بدراسة شاملة لخصائص الطائرة المسيرة.
ليليكا-100: هي طائرة مسيرة أوكرانية مصممة للاستطلاع، من تصميم شركة DeViRo الأوكرانية. تم تطويرها لحل مهام الاستطلاع الجوي والدوريات ورسم خرائط التضاريس مع القدرة على نقل المعلومات التشغيلية والحصول على إحداثيات جغرافية دقيقة في الوقت الفعلي. الطائرة هي جزء من مجمع برمجيات وأجهزة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك