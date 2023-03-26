المصممون الروس يحصلون على نموذج أولي لأحدث الطائرات المسيرة الأوكرانية

وقال لوكالة “سبوتنيك”: “تم استلام النموذج الأولي لنسخة محدثة من الطائرة الأوكرانية الجديدة المسيرة، التي تم تطويرها على أساس “ليليكا-100″، والتي لم يتم إنتاجها بشكل ضخم بعد، بشكل آمن وسليم عبر قنواتنا، ثم تم تسليمها إلى المصممين”.