تركيا: 9 مليارات دولار خسائر قطاع الصناعة بمناطق الزلزال

أعلنت تركيا أن خسائر قطاع الصناعة في المناطق التي ضربها الزلزال، تقدر بـ 170 مليار ليرة تركية (نحو 9 مليارات دولار).

جاء ذلك في بيان صادر عن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، اليوم الأحد، بحسب وكالة “الأناضول”.

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وقال البيان إن الفرق المعنية انتهت من عملية إحصاء خسائر البنية التحتية والفوقية والمعدات التي تستخدم في قطاع الصناعة بمناطق الزلزال.

وأضاف بيان وزارة الصناعة أنها مستمرة في العمل لإيجاد حلول لجميع المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة في المناطق المنكوبة من الزلزال.

وذكر أن الحكومة التركية سوف تستمر في دعم الاستثمار بقطاع الصناعة بالمناطق المتضررة من الزلزال.