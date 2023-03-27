بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي، التي شهدت عاصفة مدمرة على مدار اليومين الماضيين، حسبما ذكر البيت الأبيض.

سبوتنيك. وأضاف بيان البيت الأبيض أنه سيتم توفير الأموال الفيدرالية للسكان المتضررين في شكل منح للإسكان المؤقت وإعادة بناء المنازل وقروض منخفضة الفائدة لتغطية الخسائر، إلى جانب مساعدات أخرى.

في وقت مبكر من صباح يوم الأحد، أعلن الرئيس بايدن وقوع كارثة كبرى في ولاية ميسيسيبي وأمر بإيصال مساعدات لتكملة الجهود الحكومية للتعافي من آثار الدمار في المناطق المتضررة من العواصف الشديدة والأعاصير يومي 24 و25 مارس/ آذار 2023″.

بايدن يأمر بمساعدات فيدرالية لميسيسيبي لمواجهة تداعيات الأعاصير

وقالت السلطات الأمريكية، بعد ظهر أمس السبت، إن حصيلة قتلى أعاصير اجتاحت ولاية ميسيسيبي بجنوب الولايات المتحدة وصلت إلى 25 شخصا فيما أصيب آخرون يقدرون بالعشرات.

وذكرت هيئة إدارة الطوارئ في ميسيسيبي، إنه تم الإبلاغ عن وقوع الوفيات في مقاطعات شاركي وهمفريز وكارول ومونرو، وأفادت الهيئة في تحديث لها بأن العديد من الوكالات في الولاية وشركائها يعملون معا للمساعدة في جهود الاستجابة والتعافي.