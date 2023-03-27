زيادة عدد الزوار الدوليين لقطر بنسبة 347%

ارتفع عدد الزوار الدوليين لدولة قطر خلال شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام الجاري بنسبة 347%، على أساس سنوي.

وقالت صحيفة “الشرق” القطرية إن عدد الزوار الدوليين لقطر ارتفع إلى 730 ألف زائر قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يؤكد حفاظ قطر على الزخم السياحي الذي حققته من استضافتها لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وبحسب بيان رسمي صادر عن “قطر للسياحة” فإن البلاد استهلت العام الجديد بتسجيلها 340 ألف زائر في يناير 2023، محققة زيادة بنسبة 295 % على أساس سنوي، و389 ألف زائر في فبراير 2023، بارتفاع قياسي بلغ 406 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أبو الغيط: قطر أبهرت العالم بتنظيمها نسخة استثنائية من المونديال

وفي وقت سابق، أثنى سفير دولة قطر لدى روسيا الاتحادية، الشيخ أحمد بن ناصر آل ثاني، على التعاون الروسي القطري في مجال تنظيم كأس العالم بكرة القدم والاستفادة من التجربة الروسية في استضافة البطولة، كما أثنى على التغطية الموضوعية لوسائل الإعلام الروسية لهذا الحدث العالمي.