وزراء زراعة دول الشرق العربي لـ"سبوتنيك": إنشاء قوة زراعية لمواجهة أزمة الغذاء

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وتناقش القمة الزراعية التي تعقد على مدار يومين في العاصمة السورية دمشق، سبل تعزيز التبادل التجاري والأمن الغذائي وآليات دعم المشاريع الإقليمية، ومواجهة التحديات المناخية وتدهور الأراضي وتحسين الإنتاج الزراعي في الدول الأربع”.

© Sputnik . Shams Melhem وزراء زراعة دول الشرق العربي وزراء زراعة دول الشرق العربي © Sputnik . Shams Melhem

قطنا: قوة اقتصادية زراعية

وزير الزراعة السوري محمد حسان قطنا، أشار في تصريح لـ”سبوتنيك” إلى أن الاجتماع سيركز على التجارة البينية وتداول الأدوية وتحويل نظم الزراعة والغذاء وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والعمل نحو الأمن الغذائي.

© Sputnik . Shams Melhem وزراء زراعة دول الشرق العربي وزراء زراعة دول الشرق العربي © Sputnik . Shams Melhem

وأكد الوزير قطنا أهمية توقيت الاجتماع بعد الزلازل الذي ضرب سوريا وأثره السلبي على القطاع الزراعي، منوها إلى أنه سيتم وضع البحوث العلمية لمواجهة التغيرات المناخية ووضع نماذج موحدة للشهادات الصحية النباتية والبيطرية بحيث تستند إلى المعايير الدولية وإلى اللوائح التفصيلية.

© Sputnik . Shams Melhem وزراء زراعة دول الشرق العربي وزراء زراعة دول الشرق العربي © Sputnik . Shams Melhem

وأوضح قطنا أن الاجتماع سيتناول المواضيع الخاصة بالترانزيت ونقل البضائع بين الدول المجتمعة، وتخفيض التكاليف التسويقية وزيادة الكميات المتبادلة من المنتجات الزراعية بين البلدان.

© Sputnik . Shams Melhem وزراء زراعة دول الشرق العربي وزراء زراعة دول الشرق العربي © Sputnik . Shams Melhem

وبيّن الوزير السوري أن الهدف هو تشكيل قوة اقتصادية بين الدول الأربع، باعتبار أننا إقليم نتشارك فيه الأرض والمياه والمناخ والبيئة، ونعاني جميعاً من التغيرات المناخية وآثارها.

© Sputnik . Shams Melhem وزراء زراعة دول الشرق العربي وزراء زراعة دول الشرق العربي © Sputnik . Shams Melhem

الحنيفات: خطر أزمة الغذاء العالمية تهددنا

بدوره أكد وزير الزراعة الأردني المهندس خالد الحنيفات في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن الدول الأربعة المشاركة وضعت في هذا الاجتماع الأحرف الأولى لشراكة عربية تواجه أزمة الأمن الغذائي.

© Sputnik . Shams Melhem وزراء زراعة دول الشرق العربي وزراء زراعة دول الشرق العربي © Sputnik . Shams Melhem

وأشار الوزير الأردني إلى أن خطر أزمة الغذاء العالمية تهددنا جميعا، وهذا الاجتماع الرباعي جاء لتنسيق الجهود لمواجهتها، مشيرا إلى أن التنسيق بين الدول الأربع يحظى باهتمام قيادات الدول العربية.

© Sputnik . Shams Melhem وزراء زراعة دول الشرق العربي وزراء زراعة دول الشرق العربي © Sputnik . Shams Melhem

ولفت الحنيفات إلى أن وزراء الزراعة اتفقوا على مراجعة الإجراءات السريعة فيما يتعلق بالتجارة البينية، وتداول الأدوية واللقاحات، وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا والعمل على تعزيز الأمن الغذائي إلى جانب البحث عن حلول لنقص المياه وانتشار الأمراض الزراعية، ومواجهة صعوبات نقل وتسويق المنتجات الزراعية.

© Sputnik . Shams Melhem وزراء زراعة دول الشرق العربي وزراء زراعة دول الشرق العربي © Sputnik . Shams Melhem

وختم وزير الزراعة الأردني حديثه إلى “سبوتنيك” بالتأكيد على قوة علاقات الأردن مع الأشقاء في سورية والعراق ولبنان، لا سيما أن العلاقات معهم اجتماعية وثقافية وتجارية وسياسية وزراعية راسخة عابرة للأزمنة والحدود.

© Sputnik . Shams Melhem وزراء زراعة دول الشرق العربي وزراء زراعة دول الشرق العربي © Sputnik . Shams Melhem

الحاج حسن: الخارطة الزراعية لن تتبدل

بدوره، قال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، في تصريح لـ”سبوتنيك”: “بعيداً عن المواقف السياسية، الشراكة العربية والأمن الغذائي مهدد، ويحتم علينا العمل لوضع الإمكانيات لإنجاح العمل العربي المشترك من بوابة الزراعة وتحقيق التكامل والتبادل” مضيفا: الزراعة أولوية وطموح نصبوا إليه”.

© Sputnik . Shams Melhem وزراء زراعة دول الشرق العربي وزراء زراعة دول الشرق العربي © Sputnik . Shams Melhem

وأكد وزير الزراعة اللبناني أن الخارطة التي تم وضعها من حيث تبادل السلع الغذائية بين البلدان الأربعة لن تتغير أبداً، فلن يكون هناك إضافة لأي صنف جديد من الخضار والفواكه، وإنما سيتم الاكتفاء بزيادة الكميات وفق آلية سهلة وبسيطة وتناسب الجميع.

اتفاقيات

© Sputnik . Shams Melhem وزراء زراعة دول الشرق العربي وزراء زراعة دول الشرق العربي © Sputnik . Shams Melhem

وتخلل المؤتمر الذي افتتح، صباح اليوم، في فندق الداماروز في دمشق، جلسات حوارية وعرض لاستراتيجيات القطاع الزراعي والروزنامة الزراعية للدول الأربع، وتوقيع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي، إضافة لزيارة للمراكز البحثية والعلمية المختصة في القطاع الزراعي.

© Sputnik . Shams Melhem وزراء زراعة دول الشرق العربي وزراء زراعة دول الشرق العربي © Sputnik . Shams Melhem

واتفق وزراء زراعة الأردن وسوريا ولبنان والعراق على دعم مبادرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في استضافة الأردن المرصد الإقليمي للأمن الغذائي، ليكون له دور في رسم السياسات، وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائي المختلفة.

كما أوصى الوزراء بإجراء دراسة من برنامج الأغذية العالمي حول إمكانية إنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي ومركز إقليمي للمساعدات الغذائية الطارئة في الأردن، وبما يعزز الخدمات ويرفع قدرة الاستجابة للأزمات في المنطقة.