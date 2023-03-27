البيت الأبيض: أمريكا لا ترى مؤشرات لنشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشر على نشر روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا.

وقال كيربي في مقابلة مع شبكة “سي بي إس نيوز” عندما سئل عن نشر روسيا لأسلحة نووية في بيلاروسيا: “لا نرى أي مؤشرات على الوفاء بذلك التعهد حول إرسال أسلحة نووية”.

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة لا تزال لا ترى أي دليل على أي “نوايا” روسية لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا ولا تغير من استعداد قوات الردع الاستراتيجية الخاصة بها.

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.