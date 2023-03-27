إيران تدعو إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في فرنسا

أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، “ضرورة تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، للتعامل مع انتهاك حقوق مئات الآلاف من المحتجين الفرنسيين”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية، إن بهادري جهرمي، عبر حسابه على “تويتر”، إن “حكومة إيمانويل ماكرون مسؤولة بشكل مباشر عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والمعاملة القاسية للمتظاهرين الراغبين في الحصول على حقوقهم”.

وأضاف: “يجب أن تكون فرنسا مسؤولة عن أفعالها تجاه مواطني هذا البلد”، متابعا: “تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق أمر ضروري للتعامل مع انتهاك حقوق مئات الآلاف من المتظاهرين الفرنسيين”.

دولت @EmmanuelMacron مسؤل مستقیم نقض گسترده حقوق بشر و برخورد خشن با معترضانی است که خواهان حقوق شهروندی‌شان هستند؛ فرانسه باید پاسخگوی عملکردش در قبال شهروندان این کشور باشد.. تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بین‌المللی برای رسیدگی به نقض حقوق صدها هزار معترض فرانسوی ضروری است. pic.twitter.com/vaYbfJtE1u — علی بهادری جهرمی (@alibahaadori) March 25, 2023

وانتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس السبت، الصمت الأوروبي تجاه قمع المتظاهرين في فرنسا.

ونشر ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، تغريدة جديدة له في حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، تساءل من خلالها عن الصمت الأوروبي والوزيرات والنساء في أوروبا وكندا وأستراليا تجاه قمع المتظاهرين خاصة النساء في فرنسا.

وقال ناصر كنعاني متسائلا: “أين الوزيرات في أوروبا وكندا وأستراليا من هذا القمع”، مضيفا عن السبب وراء عدم وجود ما أسماه بـ”حفل الموسيقى الجماعي لهن لدعم حقوق النساء الفرنسيات المحتجات؟”.

تعليقا على الاحتجاجات الفرنسية… الخارجية الإيرانية تطالب باريس بالتحدث إلى شعبها

وذكرت إذاعة “بي إف إم تي في”، في وقت سابق، أن نحو 1500 متظاهر في باريس، شاركوا في أعمال شغب في المباني الإدارية، وهاجموا ضباط إنفاذ القانون بزجاجات مولوتوف والحجارة.