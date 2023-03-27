أول تعليق من نتنياهو بعد دخول اتفاق التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات حيز التنفيذ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن “اتفاقية الجمارك الموقعة اليوم مع الإمارات العربية المتحدة ستؤدي إلى تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين البلدين”.

وأوضح نتنياهو، عبر حسابه على “تويتر”، أن “الاتفاقية ستخفض التعريفات الجمركية وتخفض تكاليف المعيشة وتعطي دفعة للأعمال التجارية بين إسرائيل والإمارات”.

הסכם השלום ההיסטורי שחתמנו עם איחוד האמירויות ממשיך לתת את פירותיו לטובת אזרחי שתי המדינות. הסכם המכס שנחתם היום יביא ליישום הסכם אזור הסחר החופשי בין ישראל לאיחוד האמירויות, שיביא להורדת מכסים, יוריד את יוקר המחייה וייתן זריקת מרץ לעסקים בין ישראל לאיחוד האמירויות — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) March 26, 2023

ووقعت إسرائيل والإمارات، في وقت سابق اليوم، على “الاتفاقية الجمركية بين الجانبين”، وذلك بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية، إيلي كوهين، وسفير الإمارات لدى إسرائيل، محمد آل خاجة”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن “دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ نبأ مهم للاقتصاد الإسرائيلي لتعزيز العلاقة مع الإمارات ودليل إضافي على أهمية اتفاقيات أبراهام”، مضيفا: “نعمل هذه الأيام على توسيع اتفاقيات أبراهام لتشمل دولا أخرى”.

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وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين إسرائيل والإمارات أول اتفاقية تجارة كبيرة لإسرائيل مع بلد عربي، وتستهدف بمرور الوقت زيادة حجم التجارية البينية السنوي إلى ما يربو على 10 مليارات دولار.