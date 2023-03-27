كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، ليل الأحد/الاثنين، صاروخًا بالستيًا باتجاه بحر اليابان.

وقال خفر السواحل الياباني، إن كوريا الشمالية اختبرت على ما يبدو صاروخا باليستيا، وأصدر تحذيرا للسفن.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” نقلا عن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان.

وقال الجيش في بيان، إن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر اليابان”.

لم يتم الإبلاغ عن مدى الصاروخ وارتفاعه وسرعته حتى الآن.

يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد كثفت تجاربها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.

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