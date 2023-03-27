خفر السواحل الياباني يقول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا ثانيا

ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين، اليوم الاثنين، سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وبحسب وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، نقلاً عن الجيش الكوري الجنوبي، أجرت كوريا الشمالية تجارب على إطلاق صاروخ باليستي غير محدد باتجاه بحر اليابان يوم الاثنين.

وأصدر خفر السواحل الياباني، تحذيرين يوم الاثنين يشيران إلى أن بيونغ يانغ نفذت عمليتي إطلاق المدة الفاصلة بينهما 10 دقائق.

وأفادت وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء نقلاً عن مصادر حكومية، يوم الاثنين، أن الصاروخ الأول سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان

فيما قالت هيئة الإذاعة اليابانية “NHK” نقلاً عن مصادر حكومية، إن الصاروخ الثاني سقط أيضًا خارج المنطقة الاقتصادية لطوكيو.

يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد كثفت تجاربها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.