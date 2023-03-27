ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان التعاون في قضايا الدفاع والطاقة

بحث ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، العلاقات الثنائية.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين المملكة وفرنسا.
كما بحث الزعيمان أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها لتعزيز الأمن والاستقرار، وفقا لـ “واس”.
كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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25 مارس, 07:12 GMT
في السياق، قال قصر الإليزيه، إن ماكرون وابن سلمان بحثا أيضا المجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها، خصوصا في ما يتعلق بقضايا الدفاع والطاقة.
وأشاد الزعيمان بـ”ديناميّة علاقتهما الثنائية”، ولا سيما من حيث “تعميق التعاون في مجالي الاقتصاد والثقافة”، وفقا لقناة “الشرق” السعودية.
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