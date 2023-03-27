ولي العهد السعودي والرئيس الفرنسي يبحثان التعاون في قضايا الدفاع والطاقة

كما جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

تفاعل واسع على رد محمد بن سلمان عند الثناء عليه وتقبيل رأس المفتي… فيديو

في السياق، قال قصر الإليزيه، إن ماكرون وابن سلمان بحثا أيضا المجالات التي يمكن تعزيز التعاون فيها، خصوصا في ما يتعلق بقضايا الدفاع والطاقة.