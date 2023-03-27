مسؤول روسي: غروسي قد يزور موسكو في المستقبل القريب

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الاثنين، أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قد يزور موسكو في المستقبل القريب.

فيينا – سبوتنيك. وردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي يخطط لدعوة غروسي لزيارة موسكو في المستقبل القريب لمناقشة امن محطة الطاقة النووية في زابوروجيه وقضايا الساعة الأخرى، قال أوليانوف لوكالة “سبوتنيك”: “أعتقد هذا حقيقة”.

وأوضح أوليانوف أن زيارة غروسي لروسيا قد تتم ليس الأسبوع المقبل، ولكن بعد ذلك بقليل.

وتقع محطة زابوروجيه على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، بالقرب من مدينة إنيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، حيث تحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها، ومنذ مارس/آذار الماضي، تقع المحطة تحت حماية الجيش الروسي.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد توجه مديرها العام إلى محطة زابوروجيه الأسبوع المقبل