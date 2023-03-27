الخارجية: روسيا قد تثير مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقت بتفجير خطوط "التيار الشمالي"

صرح مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريشيفسكي، اليوم الاثنين، بأن موسكو قد تثير مع الوقت مسألة التعويض عن الأضرار التي لحقت بتفجير خطوط أنابيب الغاز “التيار الشمالي”.

موسكو – سبوتنيك. وقال بيريشيفسكي، لوكالة “سبوتنيك”: “لا نستبعد لاحقا إثارة موضوع التعويض عن الأضرار التي لحقت بتفجير خطوط أنابيب الغاز “التيار الشمالي”.

وأشار بيريتشيفسكي إلى أنه على خلفية ظهور تحقيق للصحفي الأمريكي سيمور هيرش، قدمت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن إجراء تحقيق دولي مستقل.

وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير أنابيب غاز “التيار الشمالي”.

صحفي أمريكي يكشف حقائق جديدة عن تفجير خطوط أنابيب “التيار الشمالي”

ونشر هيرش في 8 فبراير/شباط، مقالاً حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، حيث ذكر أنه خلال مناورات الناتو “بالتوبس”، في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد 3 أشهر.

وقال هيرش إن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر تخريب “التيار الشمالي” بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي. وفقًا له، كان البيت الأبيض يخشى أن يؤثر ذلك على قرار ألمانيا بتقديم المساعدات لأوكرانيا.