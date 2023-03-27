بوتين يهنئ الحرس الوطني بعيد تأسيسه

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رجال الحرس الوطني في عيدهم، الذي يحتفل به في روسيا في 27 مارس/آذار، مشيدا بتفانيهم في خدمة الوطن ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة، وحماية أمن الدولة والمواقع الاستراتيجية في البلاد.

موسكو – سبوتنيك. وقال الرئيس الروسي: “أريد أن أشكركم على هذه الخدمة الفعّالة والمخلصة، وولائكم للقسم، وتمسككم بتقاليد البطولية التي أرساها أسلافكم منذ عهد الحرس الداخلي في الإمبراطورية الروسية”. كما أعرب بوتين عن شكره الخاص للمحاربين القدامى في قوات الأمن الداخلي بمختلف أصنافها، التي أصبحت أساس الحرس الوطني الروسي الحديث. بوتين: التعاون بين روسيا والصين ليس سرا ولا يعد تحالفا عسكريا وأضاف: “أؤكد أنه في جميع مراحل تشكّل وتطور الحرس الروسي، كان شرف وبسالة عناصره وقادته الداعم الرئيس لهم في أدائهم، خدمتهم المتفانية للوطن والشعب”.

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