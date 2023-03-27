الولايات المتحدة تعرب عن قلقها الشديد حيال التطورات في إسرائيل

أعربت الولايات المتحدة عن “قلقها الشديد” حيال الوضع في إسرائيل بعد إقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت، بعدما طالب الأخير بتجميد لآلية تعديل النظام القضائي.

واشنطن – سبوتنيك. ونقل موقع “إكسيوس” عن المتحدث في البيت الأبيض قوله: “نشعر بقلق عميق حيال التطورات الجارية في إسرائيل وتداعياتها على الجيش”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تحث على ضرورة إيجاد تسوية في أقرب وقت ممكن.

وأقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد دعوته إلى وقف الإصلاح القضائي المقترح الذي أثار انقسامات واحتجاجات على مستوى البلاد.

يذكر أن الهيئة العامة للكنيست صادقت الشهر الماضي، على المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو للإصلاحات القضائية، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.

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وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن “قانون أساس: القضاء”، الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.