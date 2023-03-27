محذرة من مخاطر التصعيد.. نائبة الرئيس البلغاري تدعو روسيا وأوكرانيا للتفاوض

دعت نائبة الرئيس البلغاري، إليانا يوتوفا، روسيا وأوكرانيا إلى المفاوضات وتسوية النزاع بالسبل الدبلوماسية، محذرة من مخاطر التصعيد.

موسكو – سبوتنيك. ونقلت الإذاعة الوطنية البلغارية عن يوتوفا، قولها: “الوضع يزداد خطورة ورعبا. أنا والرئيس (البلغاري رومين راديف) نكرر أنه يجب على الدول أن تجلس إلى طاولة المفاوضات”.

وأشارت إلى أن نشر المزيد من الأسلحة في البلدان يؤدي إلى “قرارات غير متوقعة”.

وأضافت: “آمل أن يسود الفكر السليم”.

وحذرت روسيا، على الدوام، من خطورة إمداد أوكرانيا بالأسلحة.

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