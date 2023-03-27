القوات الروسية تدمر قافلة محملة بالأسلحة والتعزيزات تتحرك في اتجاه سيفيرسك

قال الخبير العسكري، المقدم المتقاعد في لوغانسك، أندريه ماروتشكو، إن الجيش الروسي دمر قافلة من المعدات والأسلحة الأوكرانية تتحرك في اتجاه سيفيرسك الخاضعة لسيطرة كييف في دونباس.
وقال لوكالة “سبوتنيك”: “من جهة منطقة راي أليكسندريفكا، تم تدمير قافلة من التشكيلات المسلحة الأوكرانية أثناء المسيرة التي كانت متوجهة إلى منطقة سيفيرسك، وتم تدمير الأسلحة والمعدات مع القضاء على الأفراد، ويتم تحديد العدد”.
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وأضاف الخبير أنه وفقًا للمعلومات الأولية، تم تدمير مجموعة من الكتيبة التكتيكية، التي تم إرسالها لتعزيز مواقع الكتيبة لردع هجوم القوات المسلحة الروسية.
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