القوات الروسية تدمر قافلة محملة بالأسلحة والتعزيزات تتحرك في اتجاه سيفيرسك

وقال لوكالة “سبوتنيك”: “من جهة منطقة راي أليكسندريفكا، تم تدمير قافلة من التشكيلات المسلحة الأوكرانية أثناء المسيرة التي كانت متوجهة إلى منطقة سيفيرسك، وتم تدمير الأسلحة والمعدات مع القضاء على الأفراد، ويتم تحديد العدد”.