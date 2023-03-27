السودان… ممثل الآلية الثلاثية يؤكد أهمية وجود جيش موحد

شدد فولكر بيتريس، ممثل الآلية الثلاثية في السودان، التي تضم كل من البعثة الأممية والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، أهمية وجود جيش سوداني موحد وحديث لخدمة الوطن ويتماشى مع التحول الديمقراطي والمدني.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية “سونا” عن بيتريس كلمة ألقاها في افتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري اليوم في قاعة الصداقة بالتقدم والتوافق بين القوى السياسية والمكون العسكري في المضي نحو الاتفاق النهائي للعملية السياسية.

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وأعرب بيتريس عن سعادته بحضوره افتتاح ورشة الإصلاح الأمني والعسكري وبالجهود المبذولة من أصحاب المصلحة لتحقيق مقاربة بين الأطراف، مشيرا إلى أن نقاط التوافق في العملية السياسية بين المكونات العسكرية تفوق نقاط الخلاف مما قد يسهم في تذليل العقبات أمام الاتفاق السياسي.

وأكد بيتريس على أن الإصلاح الأمني والعسكري من بين أهم القضايا التي تواجه السودان، لأن بدونه لن يستطيع السودان تحقيق السلام والاستقرار.