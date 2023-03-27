السعودية تطلق مبادرة "حللتم أهلا" للحجاج

أطلقت السلطات السعودية مبادرة “حللتم أهلا” الهادفة إلى الترحيب بالحجاج الوافدين من شتى بقاع الأرض إلى المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون الإعلامية والعلاقات والمعارض النسائية، أطلقت مبادرة “حللتم أهلا” للموسم الثاني في محطة قطار ومطار الملك عبد العزيز الدولي.

من جانبها، قالت وكيل الرئيس العام للشؤون الإعلامية والعلاقات العامة والمعارض النسائية، ندى بنت عبد الله المالكي، إن استقبال الحجاج “يأتي في إطار الخطة المعتمدة التي تحرص في المقام الأول على توفير سبل الراحة لضيوف الرحمن”.

مصر تعلن موعد تلقي طلبات الحج وتحدد الفئات المحظور سفرها لأداء المناسك

وأوضحت بنت عبد الله المالكي أنه “يتم الترحيب بضيوف الرحمن في محطات قطار الحرمين بكل حفاوة، وتقديم هدايا تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، “عدم السماح بأداء العمرة أكثر من مرة خلال شهر رمضان”، وذلك لمنح فرصة أمام أكبر عدد ممكن لتأدية تلك الشعيرة.