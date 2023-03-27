الخليل لـ"سبوتنيك": اتفاقات زراعية سورية عراقية أردنية لبنانية لخفض تكاليف الغذاء

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وأكد الوزير الخليل في تصريح خاص لـ”سبوتنيك” على هامش الاجتماع الرباعي الذي تستضيفه العاصمة دمشق بحضور وزراء زراعة كل من الأردن ولبنان والعراق وسوريا، أن الاجتماع يتطلع إلى التكامل الاقتصادي الجزئي على مستوى الوطن العربي، من بوابة القطاع الزراعي.

ونوّه وزير الاقتصاد السوري بأن القطاع الزراعي يحظى بأولوية لدى الدول الأربعة لما له من أهمية استثنائية إلى جانب مساهمته كمكون اقتصادي في مجمل الناتج المحلي للدول العربية الأربعة، ولما يحققه في تعزيز الأمن الغذائي لدى كل منها، ومن ثم قدرته التشغيلية واستيعاب اليد العاملة.

ولفت الوزير السوري إلى أن القطاع الزراعي العربي يعاني أزمات الحصول على الموارد المائية الكافية تبعا للسياسات التي تنتهجها بعض الدول بما يتعارض مع القوانين الدولية ذات العلاقة، إلى جانب االتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة، مرورا بالتحديات التي ترتبّها الآفات التي تنتشر عبر الحدود، وصولا إلى ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي.

وأشار الخليل إلى التحدي الذي تواجهه الدول الأربعة جراء ارتفاع أسعار الغذاء على خلفية التضخم والعقوبات الاقتصادية والتغيرات المناخية وغيرها.

ولفت الوزير السوري إلى أن التكامل بين الدول العربية الأربعة المتجاورة جغرافيا، يصب في مصلحة القطاع الزراعي والتجارة البينية وحركة الترانزيت، كما يدعم الأمن الغذائي وفق روزنامة زراعية محددة تأخذ بالحسبان مصالح كل طرف.

سوريا والعراق والأردن ولبنان يوقعون مذكرة تفاهم للتعاون الزراعي

ورأى الخليل أن تأمين المنتجات الضرورية من الدول المجاورة يخفض الكلفة على المستهلكين والاقتصاد عموما، مؤكدا أن التفاهمات التي تم التوصل إليها في الاجتماعات التمهيدية تساهم في تحقيق المزيد من الأمن الغذائي للدول الأربعة سينعكس على المدى الاستراتيجي والمتوسط.

وأوضح وزير الاقتصاد السوري أن نجاح الدول الأربعة في تحقيق ما تم الاتفاق عليه سيعزز الإنتاج على الصعيدين الآحادي والرباعي، ويدعم جودة المنتجات ويخلق جو من التعاون المشترك بين الدول الأربع.

وبين الخليل أن اللقاء الزراعي الرباعي لدول الشرق العربي هو تتويج لسلسلة من الاجتماعات السابقة بين الدول الأربعة، وفي حال نجاحه، فسيفتح الأبواب لانضمام كافة الدول العربية من أجل تحقيق أمننا الغذائي والمائي، الأمر الذي سيساهم تقليص منعكسات التغيرات المناخية، ويحسّن دخل المواطن والفلاح وخاصة بالنسبة لإنتاج المحاصيل الرئيسية.

وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم، صباح اليوم، بين الأردن وسوريا والعراق ولبنان وسوريا، لتحقيق تكامل اقتصادي زراعي على مستوى الإقليم.

وتتضمن المذكرة، تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب الزراعية الناجحة وإدارة المحميات والحدائق بين الدول الأربع.