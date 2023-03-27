انخفاض قيمة صادرات النفط السعودي

انخفضت قيمة صادرات النفط السعودية خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على أساس سنوي، بنسبة 1.7%، لتبلغ نحو 82.1 مليار ريال مقابل 83.5 مليار ريال في الشهر نفسه من عام 2022.

ونقلت صحيفة “الاقتصادية” بيانات رسمية تفيد بأن أسعار النفط كانت قد تجاوزت الـ100 دولار للبرميل خلال الربع الأول من عام 2022، فيما تتداول حاليا دون تلك المستويات.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، عن توقيعها اتفاقا لبناء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في شمال شرق الصين، وهو مشروع مشترك بين “أرامكو” وشركاء صينيين، هم مجموعتا “نورينكو” و”بانجين زينتشين” الصناعية.

السعودية وروسيا تؤكدان التزامهما بقرار “أوبك+” بخفض إنتاج النفط

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 12.2 مليار دولار أمريكي، حسبما قالت مجموعة “بانجين زينتشين” في بيان لها على موقع “وي تشات”، أمس الأحد، وفقا لصحيفة “سبق” السعودية.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المشروع في عام 2026، من أجل تلبية الطلب المتزايد للبلاد على الوقود والبتروكيماويات، وفقا لبيان من “أرامكو”.

وستبدأ أعمال البناء في مجمع البتروكيماويات في الربع الثاني من العام الحالي 2023، بعد أن يحصل المشروع على الموافقات الإدارية المطلوبة.