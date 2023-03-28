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ما هي قدرات الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش – 5"؟

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
تطور الصين مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة “درونز” ومنها “سي إتش – 5″، التي يمكنها تنفيذ مهام الاستطلاع والمهام الهجومية على السواء.

كما يطلق عليها “رينبو – 5″، حسبما ذكر موقع “غلوبال سيكيوريتي” الأمريكي، الذي أوضح أنها قريبة من تصميم الطائرة المسيرة الأمريكية “إم كيو – 9” (ريبر)، لكن بمواصفات صينية.
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23 مارس, 08:25 GMT
ولفت الموقع إلى أن الصين طورت مسيرتها “سي إتش – 5” للتصدير إلى السوق العالمية وكان بداية ظهورها في عام 2017.

ما هي المواصفات الفنية لـ “سي إتش – 5″؟

تمتلك الطائرة المسيرة الصينية “سي إتش – 5” العديد من المميزات التي تحتاجها المسيرات القتالية الحديثة بفضل التصميم الذي يسمح بتزويدها بأنواع مختلفة من الأسلحة وأجهزة الاستطلاع المختلفة، حسبما ذكر موقع “ميليتاري فاكتوري” الأمريكي:

© Sputnik . Alaa – Almotairyالطائرة المسيرة الصينية “سي إتش – 5”

الطائرة المسيرة الصينية “سي إتش – 5”
© Sputnik . Alaa – Almotairy

الطول: 11.2 متر.

العرض: 21 مترا.

الارتفاع: 3.8 متر.

الوزن فارغة: 2225 كغم.

الوزن بكامل الحمولة: 2720 كغم.

السرعة القصوى: 480 كلم/ ساعة.

ارتفاع التحليق: 9 آلاف متر.

المدى: 10 كلم.

حمولة الأسلحة: 900 كغم.

عدد نقاط التعليق الخارجية: 6 نقاط.

ولفت الموقع إلى أن الدول التي تستخدم الطائرة المسيرة “سي إتش – 5” هي الصين والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الرياض تخطط لتصنيعها محليا لصالح قواتها الجوية.

© Sputnikالدرونز العسكرية وكيف تعمل

الدرونز العسكرية وكيف تعمل
© Sputnik

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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