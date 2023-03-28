ما هي قدرات الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش – 5"؟

تطور الصين مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة “درونز” ومنها “سي إتش – 5″، التي يمكنها تنفيذ مهام الاستطلاع والمهام الهجومية على السواء.

كما يطلق عليها “رينبو – 5″، حسبما ذكر موقع “غلوبال سيكيوريتي” الأمريكي، الذي أوضح أنها قريبة من تصميم الطائرة المسيرة الأمريكية “إم كيو – 9” (ريبر)، لكن بمواصفات صينية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة قائدا “سو 27” يتحدثان عن لحظة اعتراض “إم كيو- 9” الأمريكية

ولفت الموقع إلى أن الصين طورت مسيرتها “سي إتش – 5” للتصدير إلى السوق العالمية وكان بداية ظهورها في عام 2017.

ما هي المواصفات الفنية لـ “سي إتش – 5″؟

تمتلك الطائرة المسيرة الصينية “سي إتش – 5” العديد من المميزات التي تحتاجها المسيرات القتالية الحديثة بفضل التصميم الذي يسمح بتزويدها بأنواع مختلفة من الأسلحة وأجهزة الاستطلاع المختلفة، حسبما ذكر موقع “ميليتاري فاكتوري” الأمريكي:

© Sputnik . Alaa – Almotairy الطائرة المسيرة الصينية “سي إتش – 5” الطائرة المسيرة الصينية “سي إتش – 5” © Sputnik . Alaa – Almotairy

الطول: 11.2 متر. العرض: 21 مترا. الارتفاع: 3.8 متر. الوزن فارغة: 2225 كغم. الوزن بكامل الحمولة: 2720 كغم. السرعة القصوى: 480 كلم/ ساعة. ارتفاع التحليق: 9 آلاف متر. المدى: 10 كلم. حمولة الأسلحة: 900 كغم. عدد نقاط التعليق الخارجية: 6 نقاط.

ولفت الموقع إلى أن الدول التي تستخدم الطائرة المسيرة “سي إتش – 5” هي الصين والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الرياض تخطط لتصنيعها محليا لصالح قواتها الجوية.