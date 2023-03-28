ما هي قدرات الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش – 5"؟

تطور الصين مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة “درونز” ومنها “سي إتش – 5″، التي يمكنها تنفيذ مهام الاستطلاع والمهام الهجومية على السواء.
كما يطلق عليها “رينبو – 5″، حسبما ذكر موقع “غلوبال سيكيوريتي” الأمريكي، الذي أوضح أنها قريبة من تصميم الطائرة المسيرة الأمريكية “إم كيو – 9” (ريبر)، لكن بمواصفات صينية.
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قائدا “سو 27” يتحدثان عن لحظة اعتراض “إم كيو- 9” الأمريكية
23 مارس, 08:25 GMT
ولفت الموقع إلى أن الصين طورت مسيرتها “سي إتش – 5” للتصدير إلى السوق العالمية وكان بداية ظهورها في عام 2017.
ما هي المواصفات الفنية لـ “سي إتش – 5″؟
تمتلك الطائرة المسيرة الصينية “سي إتش – 5” العديد من المميزات التي تحتاجها المسيرات القتالية الحديثة بفضل التصميم الذي يسمح بتزويدها بأنواع مختلفة من الأسلحة وأجهزة الاستطلاع المختلفة، حسبما ذكر موقع “ميليتاري فاكتوري” الأمريكي:
© Sputnik . Alaa – Almotairyالطائرة المسيرة الصينية “سي إتش – 5”
الطائرة المسيرة الصينية “سي إتش – 5”
© Sputnik . Alaa – Almotairy
الطول: 11.2 متر.
العرض: 21 مترا.
الارتفاع: 3.8 متر.
الوزن فارغة: 2225 كغم.
الوزن بكامل الحمولة: 2720 كغم.
السرعة القصوى: 480 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 9 آلاف متر.
المدى: 10 كلم.
حمولة الأسلحة: 900 كغم.
عدد نقاط التعليق الخارجية: 6 نقاط.
ولفت الموقع إلى أن الدول التي تستخدم الطائرة المسيرة “سي إتش – 5” هي الصين والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن الرياض تخطط لتصنيعها محليا لصالح قواتها الجوية.
© Sputnikالدرونز العسكرية وكيف تعمل
الدرونز العسكرية وكيف تعمل
© Sputnik
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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