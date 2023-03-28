الشرطة الإسرائيلية تعتقل محتجين على مشروع الإصلاح القضائي

قالت تقارير إعلامية إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت متظاهرين وصادرت أعلام فلسطينية.

ووفقا لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، متظاهرين في القدس احتجاجا على الإصلاح القضائي المثير للجدل، وصادرت أعلاما فلسطينية.

حركة الاحتجاجات في إسرائيل تنظم تظاهرات “يوم الشلل القومي”

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ إضراب ضخم من قبل أكبر نقابة عمالية في البلاد في إسرائيل حيث توقف مئات الآلاف من الأشخاص في صناعات النقل والتعليم والتجزئة عن العمل، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لشركائه في الائتلاف إنه سيتم تعليق العمل في الإصلاح القضائي.

ونقلت “هآرتس”، عن مصادر في الشرطة، أن ما لا يقل عن 80 ألف شخص قد تجمعوا عند مبنى البرلمان الإسرائيلي، الكنيست، للاحتجاج على الإصلاح.

وتستمر الاحتجاجات في إسرائيل 12 أسبوعا متتالية، وتصاعدت في وقت متأخر من ليلة الأحد، بعد أن أقال رئيس الوزراء وزير الدفاع يوآف غالانت بسبب معارضته للإصلاح القضائي.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، طرح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين حزمة إصلاحات قانونية من شأنها أن تحد من سلطة المحكمة العليا من خلال منح مجلس الوزراء السيطرة على اختيار القضاة الجدد، وكذلك السماح للكنيست بتجاوز أحكام المحكمة بأغلبية مطلقة.

الإصلاحات واجهت معارضة شديدة، حيث يفول المعارضون إنها ستقوض الديمقراطية في إسرائيل وتضع البلاد على حافة أزمة اجتماعية ودستورية.