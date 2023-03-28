القوات الأوكرانية تعترف بتطويق أرتيوموفسك بشكل شبه كامل

صرّح القائد السابق لكتيبة “آيدار” (منظمة متطرفة محظورة في روسيا) يفغيني ديكي، أن الوحدات الروسية تطوق أرتيوموفسك بشكل شبه كامل.

وقال ديكي في قناته على “تيلغرام”:

“أرتيوموفسك الآن تحت سيطرة القوات الروسية نحو 5/4، وأفيدييفكا نحو النصف تحت سيطرتهم”.

ووفقا له، فقد حقق الجيش الروسي تقدما كبيرا في محيط أفدييفكا.

وأضاف ديكي: “إنهم يحاولون بالفعل تكرار مانجحوا فيه في عملية باخموت (أرتيوموفسك)، محاصرة الطرق وقطعها”.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل “سبوتنيك” أن مقاتلي مجموعة “فاغنر” سيطروا تماما على مصنع أرتيوموفسك لتشغيل المعادن “آزوم”.

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وتقع أرتيوموفسك التي تدور من أجل السيطرة عليها معارك شرسة، في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك الشعبية، إلى الشمال من مدينة غورلوفكا وهي مركز لوجستي مهم لنقل الإمدادات لمجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.

أفدييفكا هي واحدة من المناطق المحصنة الرئيسية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي لا تزال حتى الآن تحت سيطرة كييف، ومنها تقصف القوات المسلحة الأوكرانية باستمرار المباني السكنية في دونيتسك.