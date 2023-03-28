مسؤول أوكراني يناشد الغرب إنقاذ نظام كييف من جحيم "سو-35"

صرح مسؤول أوكراني كبير أن الجيل الجديد من طائرات “سو-35” المقاتلة يمنح روسيا “هيمنة متزايدة” في الأجواء في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال المسؤول، الذي رفض الكشف عن هويته، لشبكة “أيه بي سي” الأمريكية، إن طائرات “سو- 35” تم تجهيزها برادارات وصواريخ بعيدة المدى فعالة للغاية، وتستخدمها القوات الروسية لمهاجمة الطائرات الأوكرانية في الجو، وكذلك في عمليات الدعم الأرضي.
وكشف المسؤول للوكالة أن أوكرانيا لا تملك القدرة على مواجهة هذا التهديد من روسيا.
التفوق الجوي الروسي يمثل “خطرًا حقيقيًا”، إن أنظمة الدفاع الجوي الإضافية للولايات المتحدة وحلفائها أصبحت الآن “الأولوية رقم 1” بالنسبة لأوكرانيا.
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23 مارس, 12:35 GMT
كما أكد مسؤولان أوكرانيان آخران للوكالة سابقا أن هيمنة روسيا في السماء هي المشكلة الرئيسية في كييف.
وبحسب أحدهم، تمتلك روسيا “طائرات أكثر بـ12 مرة” من أوكرانيا.
قال أحد المسؤولين: “هذه مشكله ما زلنا نقول للأمريكيين أنه في النهاية لا يوجد حل آخر سوى إعطائنا طائرات مقاتلة”.
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