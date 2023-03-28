البرلمان الهنغاري يصادق على عضوية فنلندا في حلف الناتو

صوت البرلمان الهنغاري، اليوم الاثنين، لصالح المصادقة على عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

بودابست – سبوتنيك. ووفقا لنتائج التصويت، صوت 117 نائبا لصالح المصادقة على عضوية فنلندا في الحلف، بينما عارض 40 نائبا القرار، وامتنع 18 آخرين عن التصويت.

وكان رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أعلن في وقت سابق، أن بودابست تدعم انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، لكن أعضاء البرلمان الهنغاريين، لم يكونوا متحمسين للتصديق على انضمام الدولتين، بسبب نشر هذه الدول “أكاذيب مخزية” عن هنغاريا.

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