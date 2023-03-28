مجلس الأمن يمتنع عن الموافقة على مشروع روسيا للتحقيق في حادثة تفجير "التيار الشمالي"

رفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، الموافقة على مشروع قرار روسيا بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في حادثة تفجير أنابيب خطوط غاز “التيار الشمالي” (نورد ستريم).

وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا لديها شكوك جادة ومبررة في هدف التحقيقات المحلية للهجوم الإرهابي على خطوط التيار الشمالي.

وأضاف نيبينزيا: يتمتع مجلس الأمن الدولي بمسؤولية خاصة في سياق التحقيق في تفجيرات التيار الشمالي.

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تحاول كل من الدنمارك وألمانيا والسويد أن تنشر التضليل في مجلس الأمن الدولي بإعلان تعاونها مع روسيا في التحقيق في حادثة التيار الشمالي.

نيبينزيا: اعتماد مشروع قرار روسيا سيعطي إشارة واضحة بأن مثل هذه الأفعال غير مقبولة.