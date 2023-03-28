الخارجية الروسية: نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس يعد إجراء أمنيا في إطار الدولة المتحدة

أكدت الخارجية الروسية أن قرار موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس هو إجراء أمني في إطار الدولة المتحدة.

موسكو – سبوتنيك. وحسب بيان، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بيلاروس يعد إجراء أمنيا في إطار الدولة المتحدة (روسيا وبيلاروس).

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ولفتت إلى أن موسكو التزمت الصمت لسنوات حيال نشر أسلحة نووية أمريكية في أوروبا.

وقالت زاخاروفا: “احتفظنا وما زلنا نحتفظ بالحق في اتخاذ الخطوات الإضافية اللازمة لضمان أمن روسيا وحلفائها”، مؤكدة أن “روسيا التزمت بضبط النفس لسنوات حيال نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا”.

وأضافت أنه “في ظل ظروف الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا، والنية المعلنة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، من الطبيعي أن تتخذ موسكو إجراءات عسكرية مضادة”.

وأوضحت أن “الدعوات الأخيرة لتوسيع جغرافية تخزين الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا، تثير قلقا شديدا في موسكو”.