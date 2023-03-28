نيبينزيا: مجلس الأمن الدولي يحمل مسؤولية خاصة في قضية تفجير خطوط "التيار الشمالي"

ورفض مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، اعتماد مشروع القرار الروسي، الذي صاغته الصين، وبيلاروس، وفنزويلا، ونيكاراغوا، وإريتريا، وسوريا، الداعي إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في ملابسات حادث تخريب خطوط “التيار الشمالي”.

وبحسب مراسل “سبوتنيك”، فإن مجلس الأمن الدولي، فشل في اعتماد مشروع القرار الروسي، بسبب موقف الدول الغربية منه، حيث صوتت كل من روسيا، والصين، والبرازيل، لصالح القرار، بينما امتنعت بقية الدول عن التصويت.

ويتطلب تمرير مشروع القرار الروسي، موافقة 9 أعضاء في مجلس الأمن من أصل 15 عضوا، إلى جانب عدم معارضة القرار من قبل أي من الدول الأعضاء الدائمة في المجلس.