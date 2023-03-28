كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت نظام أسلحة نووية تحت الماء

ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، ليل الاثنين/الثلاثاء، إن بيونغ يانغ اختبرت نظام الأسلحة الاستراتيجية تحت الماء في يومي الـ 25 والـ 27 من مارس/آذار الجاري.
وأضافت الوكالة أن كوريا الشمالية قامت بمحاكاة انفجار نووي في الهواء باستخدام صاروخين تكتيكيين بالستيين أرض أرض، وفقا لوكالة “يونهاب”.
أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين، فجرالاثنين، سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.
وأفادت وكالة “يونهاب”، الكورية الجنوبية، أن كوريا الشمالية أجرت اختبارا لنظام جديد للأسلحة النووية تحت الماء.
كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ قد تكون بالغت في مزاعمها بشأن “هجوم نووي تحت الماء”
أمس, 12:29 GMT
ار إلى أن كوريا الشمالية كانت قد كثفت تجاربها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار احتجاجها على التدريبات العسكرية الموسعة بين سيئول وواشنطن، والتي تعتبرها تدريبات على الغزو.
وهو ما جعل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ -أون يهدد بجعل سيئول وواشنطن “تغرقان في اليأس”، وذلك ضمن إعلانه إجراء عمليات محاكاة لإطلاق صواريخ كروز وهجوم نووي تحت الماء.
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