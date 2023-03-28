مقتل 16 شخصا في انهيار أرضي في وسط الإكوادور

وفقا للتقرير الأولي للوكالة، لا يزال هناك 7 أشخاص في عداد المفقودين، مع تضرر ما يصل إلى 500 شخص من الكارثة، وتدمير عدد لا يحصى من المنازل، ذلك بالإضافة إلى أن 65 بالمائة من الطرق الرئيسية غير قابلة للعبور و25 بالمائة من مصابيح الشوارع لا تعمل، وفقا لوكالة “شينخوا”.