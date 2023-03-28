مقتل شاب فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها قبل شهر على يد الجيش الإسرائيلي

توفي شاب فلسطيني، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بجراحه، التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي قبل شهر في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في مستشفى النجاح بمدينة نابلس، عن مقتل الشاب “عمير لولح” متأثرا بإصابته الخطيرة باقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس في 22 فبراير/شباط الماضي، والتي نفذ خلالها مجزرة قتل خلالها 11 مواطنًا. الرئاسة الفلسطينية: إسرائيل تحاول جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد وكان 11 مواطناً قتلوا وأصيب العشرات، قبل نحو شهر، خلال اقتحام مفاجئ نفذته قوات الجيش الإسرائيلي لمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تخلله اشتباكات مسلحة عنيفة، وفقا لوكالة “صفا”.

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