دمرت القوات الروسية أول مركبة مدرعة مطورة على أساس دبابة القتال الرئيسية الألمانية “ليوبارد 1”.

تحويل المركبة المدرعة “Bergepanzer 2” إلى كومة من الخردة المعدنية، لم يتطلب سوى قذيفة “كراسنوبول” واحدة عالية الدقة من عيار 152 ملم، موجهة بالليزرنحو الهدف.

يحاول الرعاة الغربيون لنظام كييف تقليل النقص في التشكيلات المسلحة الأوكرانية مع توفير مثل هذه المعدات الثقيلة، حسبما ذكرت صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.

تزن هذه المدرعة 40600 كلغ، قوة المحرك – 830 حصان والسرعة القصوى على الطريق السريع 62 كم / ساعة، احتياطي الطاقة – 850 كم. الطاقم – أربعة أشخاص. كما أنها مزودة بمدفعين رشاشين MG3 عيار 7.62 ملم. أما أبرز عيوبها فهو درعها الضعيف- في الأماكن الأكثر حماية لا يتجاوز 35 ملم.

أفادت التقارير أيضا بأن القوات المسلحة الأوكرانية يجب أن تحصل على “Bergepanzer 3” بخصائص محسنة إلى جانب دبابات “ليوبارد”.