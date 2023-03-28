لابيد بعد تجميد "إصلاح القضاء": من عملوا مع نتنياهو يعرفون أهمية أن يظلوا يقظين

قال رئيس المعار ضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن من عملوا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعرفون أنه من المهم أن يبقوا يقظين، وذلك على خلفية تجميد الأخير خطة “إصلاح القضاء”.

ومساء أمس الاثنين، وتحت ضغط شعبي واسع ولتلافي شلل يضرب مؤسسات الدولة والاقتصاد، جمّد نتنياهو تمرير تشريعات تخص خطة “إصلاح القضاء” في الكنيست، لحين إجراء حوار مع المعارضة، وسط تشكيك في نواياه.

وقال لابيد صباح اليوم الثلاثاء، في تصريحات لراديو صحيفة “يديعوت أحرونوت”: “نحن بحاجة إلى توخي الحذر والتأكد من عدم قيام أحد بالمناورة وخداعنا”.

وأضاف: “أولئك الذين عملوا مع نتنياهو يعلمون أنه من المهم أن يظلوا يقظين”.

وفيما يتعلق بفريق حزبه “هناك مستقبل” الذي سيرسله للتفاوض مع نتنياهو لدى الرئيس إسحاق هرتسوغ، قال لابيد: “من سيقودون المحادثة هم النائبة بالكنيست أورنا باربيفاي وكارين الحرار، والمستشار القانوني للحزب عوديد غازيت ونعما شولتس، التي كانت المدير العام لديوان رئيس الوزراء”.

وكان نتنياهو قال في خطاب متلفز مساء الاثنين: “قررت تعليق تصويت الكنيست على تشريعات إصلاح القضاء، للتوصل إلى اتفاق واسع من منطلق المسؤولية الوطنية والرغبة في منع انقسام الأمة”.

ومضى بقوله: “سنقوم بتأجيل التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا”.

الرئيس الإسرائيلي: حان الوقت لبدء حوار جاد لخفض التوتر وأدعو الجميع إلى التحلي بالمسؤولية

وأضاف: “لن أقبل بتمزيق الشعب الإسرائيلي ولن أترك بابا إلا طرقته من أجل الحوار والوصول إلى تسوية، ولن نقبل بحرب أهلية في المجتمع الإسرائيلي”.

لكن سياسيين ومراقبين شككوا في نوايا نتنياهو، وقالوا إنه لجأ إلى وقف التشريعات في ظل تزايد رقعة التظاهرات، واتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية بين جنود وضباط الاحتياط والتي وصلت أيضا إلى الخدمة النظامية، والشلل الذي أصاب البلاد، إثر إعلان نقابة العمال (الهستدروت) وقف إقلاع الطائرات من مطار بن غوريون لحين تراجع نتنياهو عن خطته، ملوحة بإضراب عام يتم بموجبه إغلاق المصانع والمتاجر الكبرى.

نتنياهو: قررت تعليق التصويت على التعديلات القضائية ولكن لن نتنازل عنها أبدا

وفي حين رحبت معظم فصائل المعارضة بتراجع نتنياهو عن القرار، لكن أفيغدور ليبرمان رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” كان له رآي آخر.

وقال ليبرمان في تغريدات على حسابه في “تويتر”، صباح اليوم الثلاثاء: “أعزائي مواطني إسرائيل، لا أريد أن أكون نذير أخبار سيئة، لكنني أعرف بيبي (نتنياهو) فعلاً. لا يمكنه خداعي وأنا أعلم ما الذي يحركه”.

وأضاف: “أدعو أصدقائي في المعارضة، لا تعيشوا في أوهام، يجب ألا تقعوا في الفخ وتسمحوا له بتفتيت أكثر الاحتجاجات صدقا على الإطلاق”.

אזרחי ישראל היקרים, אני לא רוצה להיות מבשר הרעות, אבל אני אכן מכיר את ביבי. לי הוא לא יכול לספר סיפורים. עליי הוא לא יכול לעבוד וברור לי מה מניע אותו.

אני קורא לחבריי באופוזיציה, אל תחיו באשליות, אסור ליפול בפח ולאפשר לו למסמס את המחאה הכי צודקת שיש. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) March 28, 2023