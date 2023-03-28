ترامب يطلب من الأمريكيين "الصلاة" بعد أن كشف بوتين عن خطة أسلحة نووية

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأمريكيين يحتاجون للصلاة بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا.

وذكرت صحيفة “نيوزويك” نقلا عن ترامب: “لنذهب! كما توقعت، نحن الآن نلعب “بأشياء خطيرة”، لقد تسببنا في هذا الوضع، وهذا ما يحدث عندما يدير أشخاص غير أكفاء حكومتك. كل ما يمكنني قوله الآن هو الصلاة”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.

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وقال بوتين، في حديث لقناة “روسيا 24″، إن موقع تخزين الأسلحة النووية قيد الإنشاء في بيلاروسيا، وسيصبح جاهزًا ابتداء من يوليو/ تموز المقبل.