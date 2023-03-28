تقرير: النظام الغذائي في بريطانيا أكثر فتكا من "كوفيد"

وأشار رجل الأعمال هنري ديمبابلي، في التقرير الذي نشره في الصحيفة أن البريطانيين يتناولون هذا النوع من الأطعمة أكثر من غيرهم في أوروبا، قائلا: “الأطعمة الفائقة المعالجة، التي عادة ما تكون عالية بالسعرات الحرارية وقليلة التغذية، مع مكونات غير معروفة وعدة مراحل من المعالجة الصناعية ، تشكل 57% من النظام الغذائي البريطاني. نحن نأكل من هذه الأشياء أكثر من أي دولة أوروبية أخرى”.