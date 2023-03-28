تقرير: النظام الغذائي في بريطانيا أكثر فتكا من "كوفيد"

وصف تقرير إعلامي “النظام الغذائي” البريطاني بالأكثر فتكا من “كوفيد”، فسكان المملكة يزدادون سمنة ليصبحوا الأكثر من سكان أوروبا الأكثر تناولا للأطعمة المصنعة.
وصف التقرير الذي نشره موقع “ذا تايمز” أن السلطات لا تريد فعل أي شيء حيال ذلك، على الرغم من أن هذا أكثر خطورة من الأحداث التي وقعت في أوكرانيا.
وأشار رجل الأعمال هنري ديمبابلي، في التقرير الذي نشره في الصحيفة أن البريطانيين يتناولون هذا النوع من الأطعمة أكثر من غيرهم في أوروبا، قائلا: “الأطعمة الفائقة المعالجة، التي عادة ما تكون عالية بالسعرات الحرارية وقليلة التغذية، مع مكونات غير معروفة وعدة مراحل من المعالجة الصناعية ، تشكل 57% من النظام الغذائي البريطاني. نحن نأكل من هذه الأشياء أكثر من أي دولة أوروبية أخرى”.
أضاف التقرير أن أكثر من 80% من الأطعمة المصنعة المباعة في بريطانيا غير صحية لدرجة أنها تعتبر غير آمنة للأطفال وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ويتسبب هذا النظام الغذائي المكون من الأطعمة الرخيصة والسكرية والدهنية في زيادة الوزن.
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أكثر من نصف سكان العالم سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035
6 مارس, 13:44 GMT
تابع التقرير أن 60% من البالغين في بريطانيا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 80% بحلول عام 2060. والمثير للدهشة أنه لم يكن هناك احتجاج عام على هذا الأمر.
ووصف التقرير أن الأحداث المناخية غير المتوقعة، والتربة السيئة، وتناقص اللقحات، والجفاف، والفيضانات، وارتفاع مستوى سطح البحر هي أكبر المخاطر التي تهدد أمننا الغذائي (حتى أكثر من الصراع العسكري في أوكرانيا).
وختم قائلا: “نحن مشلولون بسبب التردد السياسي. لا، أسوأ، نحن نتحرك للخلف. عاجلاً أم آجلاً، سيصبح الضرر الذي يلحقه نظامنا الغذائي الحالي غير مقبول سياسيا واقتصاديا”.
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