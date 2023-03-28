خبير: إن كنت تكره وظيفتك… 9 نصائح حول كيفية العثور على شغفك

إذا كنت تخشى الذهاب إلى وظيفتك، أو تجد نفسك دائما تفتقر إلى الحافز، أو تجد ما تفعله مملا ومتكررا، فأنت بحاجة إلى البدء في البحث عن وظيفة جديدة.

تخيل أنك تستيقظ باكرًا، وتقفز من السرير متحمسًا للذهاب إلى العمل، الذي قد تقضي فيه ساعات أكثر من الشخص العادي، وهي الحالة الذهنية التي يشار إليها باسم “التدفق”، حيث يمكنك أن تفقد الوقت تمامًا، وأنت تعمل ما تحب بمتعة، وقتها لن يكون عملك وظيفة، ولكنه شغف يقود إلى حياة مُرضية.

إذا حصلت على وظيفة لا تحبها أو حتى تكرهها، فسيبدو هذا وكأنه كابوس بالنسبة لك. وإذا لم تبذل أي جهد للعثور على ما أنت متحمس له، فلن يكون هذا الشيء ممكنا أبدا، وفق موقع lifehack.

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كيف تتعلم أن تجد شغفك في الحياة؟ هذه بعض الاقتراحات:

1. هل هناك شيء تحب القيام به بالفعل؟

هل لديك هواية أو شيء كنت تحب القيام به منذ أن كنت طفلا، لكنك لم تعتبره مطلقا مجالا للحصول على وظيفة؟.

سواء كنت تقرأ الكتب المصورة، أو تجمع شيئا ما، أو تنشئ أو تبني، فمن المحتمل أن تكون هناك طريقة يمكنك من خلالها فعل ذلك من أجل لقمة العيش. إذا كان هناك بالفعل شيء ما تحب القيام به، فأنت في المقدمة. الآن تحتاج فقط إلى البحث عن إمكانيات جني الأموال من هواياتك.

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2. اكتشف ما تقضي ساعات في القراءة عنه

عندما تكون شغوفا بشيء ما، ستقرأ عنه لساعات متتالية. ستشتري الكتب والمجلات، وتقضي أيامًا على الإنترنت في اكتشاف المزيد عنه.

قد تكون هناك بعض الاحتمالات هنا بالنسبة لك، وكلها مسارات وظيفية محتملة.

3. العصف الذهني

إذا لم يخطر ببالك شيء على الفور، وأنت تسأل نفسك عن كيفية العثور على شغفك، احصل على ورقة وابدأ في كتابة الأفكار. هذا لا يحتاج إلى أن تكون قائمة منظمة. يمكن أن تكون ببساطة ورقة مليئة بالملاحظات العشوائية أو حتى رسومات الشعار المبتكرة.

أظهرت الدراسات أن تدوين الأشياء على الورق يشير إلى استرجاع أفضل للذاكرة ويؤدي إلى تنشيط أقوى للدماغ.

انظر حول منزلك أو على جهاز الكمبيوتر أو رف الكتب للحصول على الإلهام، واكتب كل ما يخطر ببالك. لا توجد أفكار سيئة في هذه المرحلة. كل هذا سيكون مفيدًا في النهاية، يمكن أن تكون أدلة على الأشياء التي أنت متحمس لها.

4. اسأل من حولك

من المحتمل أن يكون هناك أشخاص تعجب بهم في الحياة، وهناك أشياء عنهم ترغب في تكرارها في نفسك. اذهب إليهم إذا أمكن، وناقشهم في طموحاتهم وشغفهم الذي تشاركهم إياه، تعرف على كيفية وصولهم إلى مكانهم الحالي وما إذا كانوا يشعرون أنهم اكتشفوا شغفهم.

كلما وجدت المزيد من الاحتمالات، زادت فرصتك في تعلم كيفية العثور على شغفك على المدى الطويل. قد يعني هذا أنك تقضي وقتًا في التحدث إلى الأصدقاء والعائلة أو زملاء العمل أو حتى المعارف في وقت فراغك.

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5. لا تترك وظيفتك بعد

إذا وجدت مبتغاك أو شغفك، فلا تقدم استقالتك غدا. من الأفضل البقاء في وظيفتك أثناء البحث عن الخيارات.

إذا كان بإمكانك القيام بشغفك كعمل جانبي وتكوين الدخل لبضعة أشهر أو سنة، فهذا أفضل. يمنحك هذا فرصة لبناء بعض المدخرات (وإذا كنت ستبدأ العمل بنفسك، فستحتاج إلى هذا الاحتياطي النقدي) أثناء ممارسة المهارات التي تحتاجها.

6. التجربة أولا

من الأفضل اختبار فكرتك الجديدة بالفعل قبل القفز إليها كمهنة وأنت تتساءل عن كيفية العثور على شغفك. افعل ذلك كهواية أو عمل جانبي في البداية حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت هذه هي حقيقة ما تطمح إليه. إذا نجحت في هذا الاختبار، فمن المحتمل أنك وجدت شغفك.

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7. القيام بأكبر قدر ممكن من البحث

تعرف على أكبر قدر ممكن عن شغفك. إذا كان هذا شغفا منذ فترة طويلة، فربما تكون قد فعلت ذلك بالفعل. على أي حال، قم بإجراء المزيد من البحث.

اقرأ كل موقع عن هذا الموضوع واشترِ أفضل الكتب المتاحة لتعيش حياة أكثر إرضاءً. ابحث عن أشخاص آخرين، سواء في منطقتك أو على الإنترنت، ممن يفعلون ما تريد القيام به من أجل كسب العيش، وناقشهم حول المهنة. كم يكسبون، وما هو التدريب والتعليم الذي يحتاجون إليه؟ ما هي المهارات الضرورية وكيف بدأوا؟ ما هي توصياتهم؟ في كثير من الأحيان، ستجد أن الناس أكثر من راغبين في تقديم المشورة.

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8. الممارسة

إذا كنت تقترب من تعلم كيفية معرفة شغفك، فلا تدخل فيه بمستوى مهارة هاوٍ. إذا كنت ترغب في كسب المال أو تريد أن تكون محترفا، فأنت بحاجة إلى مهارات احترافية.

كن جيدًا في حياتك المهنية المستقبلية، وستجني المال من ذلك. تدرب لساعات متتالية وتعلم كيفية التركيز، إذا كان هذا شيئًا تحبه، فيجب أن تكون الممارسة شيئا تريد القيام به.

9. لا تتوقف عن المحاولة

من المحتمل أنك لن تكون قادرًا على العثور على شغفك في البداية. ومع ذلك، إذا استسلمت بعد بضعة أيام، فمن المؤكد أنك ستفشل. استمر في المحاولة لأشهر متتالية إذا لزم الأمر، وستجده في النهاية.