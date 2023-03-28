الأمم المتحدة: اعتقال مؤسس مشروع تعليم الفتيات الأفغانيات في كابول

قالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن مؤسس المشروع الذي ينظم حملة لتعليم الفتيات في أفغانستان اعتقل من قبل سلطات طالبان في كابول.

منعت حكومة طالبان، العام الماضي، الفتيات من الالتحاق بالمدارس الثانوية، مما جعل أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي يحظر فيها التعليم.

وكتبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان على تويتر: “مطيع الله ويسا، رئيس PenPath (قلم يار) والمدافع عن تعليم الفتيات، اعتقل في كابول يوم الاثنين”.

وأضافت في بيان: “تدعو بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، سلطات الأمر الواقع إلى توضيح مكان وجوده وأسباب اعتقاله وضمان وصوله إلى التمثيل القانوني والاتصال بأسرته”.

Matiullah Wesa, head of @PenPath1 and advocate for girls’ education, was arrested in #Kabul Monday. UNAMA calls on the de facto authorities to clarify his whereabouts, the reasons for his arrest and to ensure his access to legal representation and contact with family. pic.twitter.com/D6N1mjWxLv — UNAMA News (@UNAMAnews) March 28, 2023

وأكد شقيق ويسا اعتقاله، قائلا إنه ألقي القبض عليه خارج مسجد بعد صلاة التراويح مساء يوم الاثنين.

وقال سميع الله ويسا لوكالة فرانس برس إن “مطيع الله انتهى من صلاته وخرج من المسجد عندما أوقفه بعض الرجال في سيارتين”.

وأضاف: “عندما طلب مطيع الله بطاقات هويتهم، ضربوه وأخذوه بالقوة”.

المنظمة التي أسسها مطيع الله – والتي تقوم بحملات للمدارس وتوزع الكتب في المناطق الريفية – كرست نفسها منذ فترة طويلة لترسيخ أهمية تعليم الفتيات، والحصول على دعم القيادات العشائرية في القرى.

الأمم المتحدة تحث طالبان على إعادة فتح الفصول الدراسية أمام طالبات المدارس الثانوية

منذ الحظر المفروض على المدارس الثانوية للفتيات، واصل ويسا زيارة المناطق النائية لحشد الدعم من السكان المحليين.

وقال في تغريدة، الأسبوع الماضي، مع بدء العام الدراسي الجديد في أفغانستان: “نحن نحسب الساعات والدقائق والثواني لافتتاح مدارس الفتيات. الضرر الذي يسببه إغلاق المدارس لا يمكن تداركه ولا يمكن إنكاره”.

وأضاف: “عقدنا اجتماعات مع الأهالي وسنواصل احتجاجنا إذا بقيت المدارس مغلقة”.

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فرضت طالبان (حركة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة) تفسيرا متشددا للإسلام منذ عودتها إلى السلطة في أغسطس/آب 2021، بعد انسحاب القوات الأمريكية وقوات الناتو التي دعمت الحكومات السابقة.

زعماء طالبان – الذين منعوا أيضًا النساء من الالتحاق بالجامعة – زعموا مرارًا أنهم سيعيدون فتح المدارس للفتيات بمجرد استيفاء شروط معينة، ويقولون إنهم يفتقرون إلى الأموال والوقت لإعادة صياغة المنهج على أسس إسلامية.