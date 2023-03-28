روسيا تستبدل قطع الغيار الأجنبية بأخرى محلية الصنع لـطائرة "إم إس-21"

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، أنه تم استبدال قطع غيار المركبات الأجنبية في جميع عناصر الطائرة الروسية “إم إس-21” في وقت قصير.

وقال ميشوستين في كلمته الترحيبية للمشاركين في منتدى “مركبات بلا حدود”: “في وقت قصير، كان من الممكن استبدال جميع قطع غيار المركبات الأجنبية في جميع عناصر طائرة “إم إس-21″، وأود أن أشير بشكل خاص إلى المساهمة الكبيرة التي قدمتها مؤسسة “روساتوم” الحكومية، وقسم “يوماتكس” التابع لها، و”روستيخ”، و”سيستيما إف ك”، وجامعة “موسكو الحكومية لومونوسوف”، و”دي.آي. مينديليف” و “آر سي تي يو” في هذا العمل المهم”.

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في وقت سابق، تحدث ميشوستين عن تقرير حكومي في مجلس الدوما، عن خطط لإجراء أول رحلة للطائرة المحلية المحدثة “إس إس جيه 100” المحلية المحدثة في غضون ثلاثة أشهر.

© Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي 1 /8 © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي 2 /8 © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي 3 /8 © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي 4 /8 © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي 5 /8 © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي 6 /8 © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي 7 /8 © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي 8 /8 © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي 1 /8 © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي 2 /8 © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي 3 /8 © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي 4 /8 © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي 5 /8 © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي 6 /8 © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي 7 /8 © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي 8 /8 © Sputnik . Nina Padalko / الانتقال إلى بنك الصور طائرات ام اس-21-310 بمحرك بي دي-14 في حظيرة طائرات قبل اختبارها على أراضي معهد أبحاث الطيران الذي يحمل اسم م.م. غروموف جوكوفسكي اختبارات للطائرة “إم إس-21” بمحرك “بي دي-14”