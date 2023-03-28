بيروت: نؤكد الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس وندعم المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية

جدد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، دعم بلاده للتحركات الأردنية للحفاظ على حقوق الفلسطينيين، مؤكدا الوصاية الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة عمان، وفق قناة “المملكة” الأردنية.

وقال بوحبيب إن لبنان يقدر دور المؤسسات الأردنية الداعمة والمؤازرة له، وجهود الملك عبد الله الثاني.

ومضى بقوله: “لبنان يدعم الأردن ويشيد بتحركاته الدولية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة”.

كما أشاد بوحبيب بالمبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، داعيا “إلى دعمها بمبادرة عربية جماعية تعيد الاستقرار إلى سوريا وتخرجها من أزمتها”.

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من جانبه، قال الصفدي فيما يخص الملف السوري “العمل جار مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي لإيجاد حلول متدرجة للأزمة السورية على الصعد كافة، الإنسانية الاقتصادية والسياسية”.